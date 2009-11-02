Подпольную АЗС закрыли в Крыму
13:53, 02 ноября 2009Крым
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Налоговая изъяла тонну дизтоплива
Деятельность «подпольной» автозаправочной станции прекратили сотрудники налоговой милиции крымского города Джанкой.
Принадлежащая одному из частных предприятий АЗС не была документально введена в эксплуатацию, но при этом реализовывала ГСМ в селе Победное.
Согласно протоколу, налоговики изъяли около двенадцати тонн бензина различных марок и более тонны дизтоплива. Описана и сама АЗС, сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции крымской налоговой.
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