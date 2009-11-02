Подпольную АЗС закрыли в Крыму

Деятельность «подпольной» автозаправочной станции прекратили сотрудники налоговой милиции крымского города Джанкой.

Принадлежащая одному из частных предприятий АЗС не была документально введена в эксплуатацию, но при этом реализовывала ГСМ в селе Победное.

Согласно протоколу, налоговики изъяли около двенадцати тонн бензина различных марок и более тонны дизтоплива. Описана и сама АЗС, сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции крымской налоговой.