Крыму обещают снег с дождем

По прогнозам синоптиков, 3 ноября на территории Украины будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Лишь в Крыму, Приазовье, а днем - и в восточных областях - пройдет небольшой мокрый снег, в автономии - с дождем.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. В южной части, восточных, а днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили в Укргидрометцентре, температура ночью составит 2-7° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье - до 10° мороза, на юге Крыма - 0-5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и в Крыму - до 8° тепла.

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 2-7° мороза, днем 0- 4° тепла. В Киеве температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.