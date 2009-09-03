Прокуратура взялась за безопасность полетов на дельтапланах

Прокуратура по результатам проведенных в Крыму рейдов подняла вопрос об эффективности использования полномочий инспекторами Государственной авиационной администрации, на которых возложена обязанность контролировать обеспечение безопасности полетов.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, крымская транспортная прокуратура изъяла два дельтаплана в Ялте и три – в Сакском районе.

«Прокуратура изъяла у ялтинского предпринимателя два мотодельтаплана и сейчас изучает их фактическую пригодность к осуществлению полетов. Летательные аппараты обнаружены в ходе осмотра места аварии, произошедшей в конце июля в Ялте. Тогда разбился гидроплан с водителем и пассажиром на борту (водитель погиб, пассажирка получила травмы)», – сказано в пресс-релизе.

Владельцы трех летательных аппаратов в Сакском районе не установлены.