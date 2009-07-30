Корпорация «Богдан» опровергает информацию крымского МЧС

Корпорация «Богдан» обращается к Министерству Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций с просьбой опровергнуть распространенную накануне информацию о том, что в Симферополе сгорел автобус «Богдан».

Пресс-служба корпорации заявила, что на фотографиях, распространенных Главным управлением МЧС Украины в Крыму, видно: сгоревший автобус – производства другой компании.

Кроме того, корпорация постоянно поддерживает связь с перевозчиками, они, по данным пресс-службы, не подтвердили информацию о возгорании автобуса «Богдан».

«Распространение официальным источником неправдивой информации наносит вред имиджу и деловой репутации компании. В случае неопровержения информации корпорация оставляет за собой право обратиться в суд», – отмечается в сообщении.