Корпорация «Богдан» опровергает информацию крымского МЧС
18:22, 30 июля 2009Крым
0
На фото всё видно?
|Корпорация «Богдан»: это - не наш автобус
Пресс-служба корпорации заявила, что на фотографиях, распространенных Главным управлением МЧС Украины в Крыму, видно: сгоревший автобус – производства другой компании.
Кроме того, корпорация постоянно поддерживает связь с перевозчиками, они, по данным пресс-службы, не подтвердили информацию о возгорании автобуса «Богдан».
«Распространение официальным источником неправдивой информации наносит вред имиджу и деловой репутации компании. В случае неопровержения информации корпорация оставляет за собой право обратиться в суд», – отмечается в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter