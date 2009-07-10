Горсовет Севастополя не будет повышать коммунальные тарифы

Севастопольский городской совет не будет повышать коммунальные тарифы без гарантий их соответствия качеству услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель горсовета Валерий САРАТОВ, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция депутатов на очередное обращение горгосадминистрации с просьбой о пересмотре коммунальных тарифов.

По словам В.САРАТОВА, «проблема состоит в том, что мы никак не можем получить от администрации подтверждение соответствия тарифов и качества услуг. Даже на те деньги, которые прописаны в бюджете сегодня, населению не оказываются нормальные по качеству услуги».

Председатель горсовет также считает, что причина возникновения проблем в коммунальной сфере города заключается в слабом менеджменте, осуществляемом руководством предприятий, оказывающих услуги населению.

По информации пресс-службы Севастопольского горсовета, 20 мая депутаты на очередной сессии оставили без изменений существующие коммунальные тарифы для населения, в то же время горсовет дал согласие на оформление кредитной линии в сумме 30 млн. грн. для обеспечения бесперебойной деятельности коммунального предприятия «Севтеплоэнерго».

Также по информации пресс-службы, на очередной сессии, проведение которой запланировано на 14 июля, Севастопольская горгосадминистрация предложила депутатам рассмотреть вопрос о повышении квартплаты.

Как сообщал УНИАН, Севастопольская горгосадминистрация на протяжении последнего года неоднократно вносила в горсовет предложения по пересмотру тарифов, которые в городе, как утверждают в руководстве исполнительной власти Севастополя, являются одними из самых низких в Украине.