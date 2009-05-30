Российский курортник прыгнул с Ласточкиного гнезда в море

Турист из России, пытаясь покончить жизнь самоубийством, прыгнул в Черное море со скалы высотой около 60-ти метров возле замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, но остался жив, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Жителя Санкт-Петербурга, 1978 года рождения, достали из воды. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами его отправили в больницу.

Петербуржец отдыхал в Крыму в санатории, сообщили спасатели.