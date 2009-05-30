В Крыму подросток ранил сестру в сердце из винтовки

В Крыму 14-летний подросток случайно ранил из пневматической винтовки старшую сестру – несмотря на то, что выстрел пришелся прямо в сердце, девушку удалось спасти.

Об инциденте, который произошел в одном из сел Первомайского района автономии во второй половине мая, пресс-служба милиции Крыма сообщила сегодня.

«Взяв у отца пневматическую винтовку, подросток устроил стрельбу по голубям. В этот момент к нему подошла сестра. То ли от неожиданности, то ли по другой причине мальчик, пытаясь поставить винтовку на предохранитель, выстрелил в девушку. Выстрел пришелся прямо в сердце, пуля прошла его насквозь», – сообщает пресс-служба милиции.

Родители отвезли 20-летнюю дочь в больницу. «Во время подъема в операционный блок сердце девушки перестало биться», – сообщает милиция. Хирургам удалось реанимировать пострадавшую. Операция длилась около четырех часов.

«В настоящее время состояние девушки тяжелое, но стабильное. Десять сотрудников милиции стали донорами, сдав кровь для пострадавшей», – говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «тяжкие телесные повреждения, причиненные по неосторожности».