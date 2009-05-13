Объединение славянского актива появилось в Крыму

В Крыму создана республиканская организации Всеукраинской общественной организации «Объединение славянского актива» (ОСА). Ее возглавил Александр ВАХРУШЕВ.

Избрана рада крымской ОСА в количестве 11 человек.

Участники учредительного собрания приняли решение проводить разъяснительную работу о необходимости объединения левых сил для выдвижения единого кандидата на выборах Президента Украины.

Кроме того, они поддержали инициативу партии «Союз левых сил» (лидер – Василий ВОЛГА) о создании «левого фронта по защите интересов человека труда», сообщает пресс-служба организации.