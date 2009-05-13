Объединение славянского актива появилось в Крыму

10:38, 13 мая 2009
Крым
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ОСА за левого Президента

В Крыму создана республиканская организации Всеукраинской общественной организации «Объединение славянского актива» (ОСА). Ее возглавил Александр ВАХРУШЕВ.

Избрана рада крымской ОСА в количестве 11 человек.

Участники учредительного собрания приняли решение проводить разъяснительную работу о необходимости объединения левых сил для выдвижения единого кандидата на выборах Президента Украины.

Кроме того, они поддержали инициативу партии «Союз левых сил» (лидер – Василий ВОЛГА) о создании «левого фронта по защите интересов человека труда», сообщает пресс-служба организации.

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