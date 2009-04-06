В горах Крыма нашли двух женщин

Сотрудники горноспасательной службы нашли двух женщин, которые заблудились в горах в районе Ялты (Крым).

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Женщина, 1957 года рождения, во время прогулки по Боткинской тропе оказалась на труднопроходимых скалах. Выбраться самостоятельно она не могла. Женщину нашли и доставили в безопасное место.

Во время прогулки заблудилась и оказалась на труднопроходимых скалах женщина, 1965 года рождения. Сотрудники горноспасательной службы нашли её на южном склоне Ай-Петринской яйлы и доставили в безопасное место.