В горах Крыма нашли двух женщин
09:21, 06 апреля 2009Крым
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Прогулка завела не туда
Сотрудники горноспасательной службы нашли двух женщин, которые заблудились в горах в районе Ялты (Крым).
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
Женщина, 1957 года рождения, во время прогулки по Боткинской тропе оказалась на труднопроходимых скалах. Выбраться самостоятельно она не могла. Женщину нашли и доставили в безопасное место.
Во время прогулки заблудилась и оказалась на труднопроходимых скалах женщина, 1965 года рождения. Сотрудники горноспасательной службы нашли её на южном склоне Ай-Петринской яйлы и доставили в безопасное место.
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