Кабмин сократил перечень лекарств, цены на которые регулируются

Кабинет министров Украины почти в шесть раз сократило перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, цены на которые подлежат регулированию.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании правительства журналистам сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

"У нас было два перечня раньше – сейчас один. И если раньше там было 1200 наименований, то сейчас 215", - добавил В.КНЯЗЕВИЧ.

Кроме того, сообщил министр, правительство предложило ввести меры для поддержки отечественного производителя и установить, что лекарственные средства и медицинские изделия дешевле 12 грн. не будут подпадать под регулирование цен.

Как сообщал УНАИН, в октябре 2008 года Кабмин ограничил до 10% оптовую надбавку и до 25% - розничную надбавку к ценам на лекарства.

В начале декабря 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом “О приостановке действия постановлений Кабинета министров Украины от 10 сентября 2008 года №827 и №837, от 17 октября 2008 года №955 и от 19 ноября 2008 года №1022” остановил действие постановлений Кабинета министров относительно ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и ограничения наценок на лекарства.