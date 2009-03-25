На майские праздники пустят 4 дополнительных поезда в Крым

14:55, 25 марта 2009
Крым
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И это только начало

Железные дороги Украины уже назначают дополнительные поезда на наиболее популярные направления на Пасху и майские праздники.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», по состоянию на 25 марта в расписание дополнительно включены 10 поездов, в частности, 4 поезда назначила Львовская железная дорога, 3 – Приднепровская, 2 – Южная и 1 – Юго-Западная железная дорога.

Так, в крымском направлении назначены такие поезда:  

1. №545/546 Харьков-Севастополь отправлением из Харькова 30 апреля, из Севастополя 1 мая.  

2. №561/562 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 30 апреля, из Симферополя 1 мая. 

3.  №512/511-282/281 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя - 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 11 мая, из Киева - 15, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 29, 30 апреля, 1, 5 и 12 мая.  

4. №146/145 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя - 15, 16, 20, 23, 27, 28, 29, 30 апреля, 3, 10 мая, из Киева - 17, 18, 22, 25, 29, 30 апреля, 1, 2, 5 и 12 мая.

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