1 апреля в Симферополе начнётся призыв на военную службу

С 1 апреля по 31 мая на призывном участке Симферопольского объединенного городского военного комиссариата пройдет призыв граждан на военную службу.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Симферопольского городского совета, сообщает пресс-центр мэрии.

Призывать будут юношей, 1984-1991 годов рождения, ранее не проходивших срочную военную службу и утративших права на отсрочку.

Руководителям предприятий, организаций, учебных заведений всех форм собственности поручено до 1 апреля предоставить в военкомат характеристики на призывников.

Начальнику Симферопольского городского управления милиции поручено взять под личный контроль мероприятия по розыску, задержанию и доставке в военкомат лиц, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности.

Председателям районных в городе советов обязали обеспечить своевременное представление необходимых сведений о военнообязанных и призывниках, а также извещение их о вызове в военкомат.

Результаты проведения призыва будут рассмотрены на заседании исполкома в июне 2009 года.