Восточную транспортную артерию Крыма всю ночь расчищали от снега бойцы Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и сотрудники Дорожно-эксплуатационного управления.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, сильный снегопад, который начался около 19 часов 19 марта на Грушевском перевале, вполне мог заблокировать движение по восточной транспортной артерии. «Спустя буквально час (после того, как пошел снег), толщина снежного покрова на дороге составляла около 8 см», - говорится в сообщении.

На расчистку магистрали направили спецтехнику и сотрудников Судакского МЧС и ДЭУ.

Активные работы продолжались до 5.30 утра сегодняшнего дня, именно в это время прекратился снегопад. «Обошлось без серьезных инцидентов и заторов, лишь несколько раз на подъеме разворачивало большегрузные автомобили, им на помощь приходила спецтехника», - отмечается в сообщении.

В настоящее время работы продолжаются, на сегодня в Крыму сохраняется штормовое предупреждение.