За ошибку в Крыму – портфель министра?

В Секретариате Президента Украины подчеркивают, что после инцидента при участии спецподразделения милиции «Беркут» в крымском поселке Мирное Юрий ЛУЦЕНКО должен подать в отставку с должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Хочу обратить ваше внимание, что в демократическом обществе после подобных инцидентов руководители ведомств подают в отставку», - сказала она.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент взволнован нечеловеческими и крайне непрофессиональными действиями милиции.

В частности, речь идет о спецподразделении «Беркут», вследствие действий которого серьезно пострадал житель крымского поселка Мирное Мустафа ХАИРОВ.

В.ЮЩЕНКО требует от министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО в семидневный срок выплатить М.ХАИРОВУ материальную компенсацию за нанесенный вред.

***

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не собирается следовать совету Секретариата Президента Украины и уходить в отставку из-за событий в поселке Мирное в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Нет, я не собираюсь уходить в отставку, потому что принял для себя решение в этот тяжелый, кризисный период (для страны – УНИАН) выполнять функцию министра внутренних дел», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заявил, что смена кого-либо из руководства МВД, в том числе и министра, дестабилизируют работу министерства.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что намеки на его отставку сделал не Президент Виктор ЮЩЕНКО, а один из работников его Секретариата.

Он посоветовал работникам Секретариата Президента «лучше заниматься своим ведомством, в котором лишь за прошлый год было выявлено 150 взяточников по линии районных и обладминистраций».

Как заявил Ю.ЛУЦЕНКО, МВД не поддерживает практику наказания высших должностных лиц ради популистского удовольствия. Он выразил убеждение, что практика поиска виновных методом смены в высшем руководстве не оправдывает себя. По его словам, он не считает целесообразным дестабилизировать своей отставкой 300-тысячный коллектив.

«Я сделаю все, чтобы этот досадный инцидент получил принципиальную оценку - конкретных виновных в этом должностных лиц. Но не считаю целесообразным дестабилизировать 300-тысячную милицию, именно потому, что госпоже ВАННИКОВОЙ вдруг припомнились цивилизованные страны», - отметил министр, выразив при этом сожаление, что пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА «служит в органе, который никоим образом не сделал страну цивилизованной».

Ю.ЛУЦЕНКО в который раз подчеркнул, что не держится за кресло министра внутренних дел. При этом он отметил: «Если желающие поиграть в стабильность ценой МВД найдутся, я с пониманием отнесусь к их желанию».