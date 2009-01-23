В Крыму распространяются экстремистские религиозные течения

Муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали АБЛАЕВ и постоянный представитель Президента Украины в автономии Леонид ЖУНЬКО выражают обеспокоенность распространением на полуострове нетрадиционных экстремистских религиозных течений.

«Обеспокоенность вызывает распространение в Крымской автономии радикалистских и экстремистских религиозных течений», - говорится в заявлении муфтия мусульман и представителя главы государства.

Для наработки мер по минимизации распространения экстремистских течений Э.АБЛАЕВ и Л.ЖУНЬКО считают целесообразным проведение консультаций с привлечением представителей органов власти Украины и Крыма, конфессий и экспертов.

Ранее в январе первый заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Игорь БАБИНЕЦ выразил обеспокоенность распространением в автономии радикальных религиозных течений. И.БАБИНЕЦ считает необходимым на законодательном уровне расширить полномочия правоохранительных органов для противодействия этому «социально опасному явлению».

Кроме того, муфтий мусульман и представитель Президента считают, что органы власти и самоуправления в Крыму должны относиться одинакового ко всем конфессиям. Э.АБЛАЕВ и Л.ЖУНЬКО призывают Симферопольский городской совет найти общий язык с муфтиятом по вопросу земли для строительства Соборной мечети.

Муфтий мусульман Крыма и постоянный представитель главы государства в автономии также выступают за активизацию работы по возвращению культовых сооружений религиозным организациям.