Регионалы требуют возобновить финансирование «Артека»

Народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить информацию генерального директора Международного детского центра “Артек” Бориса НОВОЖИЛОВА о якобы умышленном доведении центра до банкротства с целью незаконного завладения земельными участками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ШУФРИЧА.

По мнению депутата, в случае выявления во время проверки нарушений действующего законодательства необходимо принять меры прокурорского реагирования.

А Партия регионов требует от Кабинета министров возобновить нормальное финансирование "Артека".

Как говорится в заявлении ПР, “сегодня мы с глубокой болью и тревогой говорим о том, что 2009 год может стать последним для знаменитой детской здравницы".

“Руководство международного лагеря убеждено - "Артек" банкротят специально, пытаясь захватить дорогостоящую землю”, - говорится в заявлении.

Также Партия регионов требует от Генпрокуратуры немедленно разобраться с попытками искусственного банкротства лагеря.

Как сообщал УНИАН, 16 января Б.НОВОЖИЛОВ заявил о постоянных попытках захвата земель международного детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

Он сообщил, что за два года состоялось 600 судебных заседаний, связанных с земельными вопросами детского центра."На сегодняшний день нам удалось отстоять территорию уникального детского центра мирового уровня. Но действенной поддержки в этой борьбе со стороны ответственных государственных органов, в частности прокуратуры, руководство “Артека” не имеет. Поэтому попытки отрезать кусочки центра не прекращаются до сих пор", - констатировал Б.НОВОЖИЛОВ.