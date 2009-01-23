В Крыму больная шизофренией женщина зарезала 3-летнего сына

В Крыму больная шизофренией 30-летняя женщина зарезала своего 3-летнего ребенка.

О произошедшем в середине января в селе Ровное инциденте сегодня сообщает Отдел связей с общественностью милиции Крыма.

Диагноз «шизофрения» девушке поставили после окончания 10 классов средней школы. В 2005 году у нее родился сын, малыша воспитывали бабушка с дедушкой. Зимой у женщины начинались обострения психического заболевания, поэтому обычно в этот период она проходила курс лечения в Симферополе.

В январе 2009 года болезнь снова напомнила о себе – женщина стала нервной, истеричной, жаловалась на то, что у нее хотят забрать сына. Родители собирались отвезти дочь в больницу в Симферополь, но не успели. Утром отец услышал шум из комнаты дочери. Ворвавшись туда, он увидел свою жену, которая держит дочь и пытается отобрать у нее нож. У внука была порезана шея. Больная шизофренией вырывалась и визжала, ее пришлось связать. «Женщина кричала, что все равно убьет сына, так как его у нее заберут», – отметили в милиции.

Бабушка с дедушкой попытались оказать помощь внуку, но было поздно – мальчик умер. Судебно-медицинское исследование показало, что ребенок получил 3 колото-резаные раны шеи с повреждением сонной артерии и трахеи.