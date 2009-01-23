Гостехосмотр автомобилей можно пройти и на частных СТО

Государственный технический осмотр транспортных средств в этом году будет проводиться с 15 января по 15 декабря для тех средств, техосмотр которых проводится один раз в два года или один раз в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал первый заместитель начальника Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО.

Ранее, по его словам, техосмотр заканчивался 31 июля.

Для тех средств, техосмотр которых проводится дважды в год, его срок составляет с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря.

Кроме того, С.ЛЕВЧЕНКО отметил, что техосмотр в этом году можно пройти не только на станциях Госавтоинспекции, но и на частных СТО. Он сообщил, что ГАИ уже предоставило соответствующие разрешения 140 субъектам хозяйствования и еще есть около 400 заявлений на получение лицензий.

Таким образом, владелец транспортного средства может пройти государственный техосмотр на любой аккредитованной ГАИ СТО, а получить талон о его прохождении - уже по месту регистрации транспортного средства.

Что касается перечня аккредитованных Госавтоинспекцией частных СТО, то С.ЛЕВЧЕНКО сообщил: перечень находится на сайте ГАИ, в областных и районных отделах ГАИ. Cтоимость услуг частных СТО будет определяться каждым отдельным субъектом ведения хозяйства, поскольку ГАИ не влияет на установление ими цен.

По словам С.ЛЕВЧЕНКО, по подсчетам ГАИ, для обеспечения государственного техосмотра в Украине нужно иметь около 1500 аккредитованных частных СТО. Он выразил надежду, что до конца года их количество будет именно таким. Первый заместитель начальника Госдепартамента ГАИ добавил, что количество таких СТО не определено ни одним законодательным актом, а для Госавтоинспекции «чем их будет больше, тем лучше».