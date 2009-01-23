Количество курортников в Крыму сократилось на 25%

С начала 2009-го года и по состоянию на сегодня в Крыму количество отдыхающих по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года сократилось на 25,2% - до 51,5 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество курортников рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполкомов и районных государственных администраций курортных регионов, с начала текущего года в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии отдохнули 17,5 тыс. человек. Это на 29% ниже, чем за аналогичный период минувшего года.

По состоянию на сегодня в Крымской автономии работает 83 санаторно-курортных и туристских предприятий, они заполнены на 21,2%. В 2008-ом году в это время работало на 17 курортных учреждений больше, коэффициент заполняемости составлял 23,2%.