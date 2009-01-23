СЛС против назначения «профана» министром курортов Крыма

Крымская организация «Союза Левых Сил» считает, что министром курортов автономии должен быть назначен человек с опытом работы в туристической сфере.

«В период наступившего в стране кризиса, когда экономика переживает далеко не самые лучшие времена, власть продолжает заниматься своей любимой забавой: рассаживать в министерские кресла «своих людей». И не беда, что эти люди, как правило, полные профаны в сфере деятельности министерств и не имеют ни малейшего опыта – главное они по квоте, главное они свои. Вся страна занимается не своим делом, и результат не заставил себя долго ждать. За 18 лет разрушено то, что строилось долгие десятилетия», – говорится в комментарии.

СЛС отмечает, что туризм для жителей Крыма – один из основных источников дохода, «позволяющий свести концы с концами в полуразрушенном государстве». Поэтому, считает парторганизация, назначение на должность министра курортов автономии человека, у которого нет опыта работы в сфере туризма, «отразится на благосостоянии крымских семей». «Если сапожник начинает печь хлеб – его семья будет не только босой, но и голодной», – отмечается в комментарии.

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