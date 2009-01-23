Еще один защитник покинул симферопольскую «Таврию»

27-летний защитник Андрей БОЙКО покинул симферопольскую футбольную команду «Таврия».

Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Таврия», «почувствовав на сборе в Алуште, что не выдерживает конкуренции, БОЙКО сам попросил у руководителей клуба вольную».

По взаимной договоренности с клубом футболисту предоставлен статус свободного агента.

Андрей БОЙКО перешел в «Таврию» в июне 2007 года из ужгородского «Закарпатья», за это время провел за симферопольскую команду 27 матчей в чемпионате и 7 – в Кубке Украины. Летом у игрока возникли серьезные проблемы со здоровьем – межпозвоночная грыжа. После перенесенной в Германии операции футболисту так и не удалось вернуть прежнюю физическую форму, и он перестал попадать в основной состав команды.

Напомним, на днях «Таврию» покинул 31-летней защитник Дмитрий НАЗАРОВ. После прихода нового тренера Сергея ПУЧКОВА он перестал попадать в основной состав команды. По взаимной договоренности с клубом футболисту предоставили статус свободного агента.