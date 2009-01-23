Флагман Черноморского флота России взял курс на Сицилию

Флагман Черноморского флота Российской Федерации - гвардейский ракетный крейсер «Москва» покинул Севастополь и взял курс к берегам Италии.

Как сообщает Служба информации и общественных связей Черноморского флота, через несколько дней российскому боевому кораблю предстоит неофициальный визит в итальянский порт Мессина - экипаж примет участие в международных мемориальных мероприятиях, приуроченных к 100-летию землетрясения на острове Сицилия. «В декабре 1908 года российские военные моряки пришли на помощь пострадавшим островитянам», - говорится в сообщении ЧФ.

В церемонии выхода корабля в дальний поход принял участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр КЛЕЦКОВ.

Старшим похода назначен заместитель командующего ЧФ по вооружению и эксплуатации вооружения – начальник вооружения и эксплуатации вооружения флота контр-адмирал Александр КОВШАРЬ.

На борту флагмана «Москва» находятся артисты ансамбля песни и пляски и оркестр штаба ЧФ.

Безопасность крейсера при проходе проливов и стоянке в иностранном порту будет обеспечивать подразделение антитеррора из состава бригады морской пехоты ЧФ.