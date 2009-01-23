Балога собирается создать партию с Куницыным во главе - СМИ

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА собирается создать еще одну партию на базе Украинской национальной консервативной партии (УНКП), которую сейчас возглавляет политолог Олег СОСКИН. Об этом сообщает еженедельник «Комментарии».

По информации издания, уже достигнуты принципиальные договоренности о том, что ряды «консерваторов» О.СОСКИНА должны пополнить много беспартийных мэров - те, кто не имеет серьезной политической «крыши», или рассорился со своими политсилами, после чего «консервативная» партия превратится в партию «крепких хозяйственников».

Как пишет еженедельник, съезд УНКП был запланирован на ближайшее время и должен был пройти в городе «сепаратистской славы» Северодонецке, беспартийный мэр которого в прошлом году побил горшки с «регионалами» и сейчас ориентируется на Банковую.

«Мэрский» слет в Северодонецке символизировал бы рождение новой силы «хозяйственников», которые не желают действовать в нынешней системе координат разделения на «помаранчевых» и «бело-голубых». Предполагалось, что УНКП и «Единый центр» могут создать блок.

Возглавить обновленную УНКП, по данным «Комментариев», должен был председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, который ради этого должен был оставить пост председателя крымской организации ЕЦ.

Собственно, эти планы и стали одной из главных причин дружной атаки на севастопольского губернатора со стороны Партии регионов, БЮТ, КПУ и Блока Литвина, не заинтересованных в появлении еще одного конкурента, который будет «красть» у них мэров.

Как сообщалось, на прошлой неделе парламентарии заслушали отчет временной следственной комиссии Верховной Рады Украины о нарушениях, допущенных командой Севастопольской госадминистрации, и проголосовали (374 голосами) за то, чтобы отправить этот отчет в правоохранительные органы, Секретариат Президента и Кабмин.