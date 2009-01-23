Госдума России обвинила Украину в недружественной политике

Государственная дума Российской Федерации считает, что определенные силы в руководстве Украины пытаются проводить недружественную политику по отношению к России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Государственной думы РФ к народам Украины и РФ в связи с исполняющимся в январе 355-летием Переяславской Рады.

Инициатором этого проекта выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН.

«К сожалению, в то время, как отношения народов России и Украины остаются и близкими, и дружественными, определенные силы в руководстве Украины пытаются проводить курс, несовместимый с политикой дружественного государства. Намеренно очерняется тысячелетняя история взаимоотношений двух братских народов, искусственно ограничивается возможность получения образования на русском языке и сужаются сферы его применения, под видом борьбы за украинскую культуру поднимается волна национал-шовинизма и русофобии. Абсурдность такого подхода очевидна: Киев являлся столицей древнерусского государства, заложившего основы русской культуры», - говориться в заявлении.

Депутаты Госдумы, по их словам, «понимают, какая ответственность лежит на президентах, правительствах и парламентах наших государств за преодоление последствий глобального финансового кризиса, обеспечение достойного места России и Украины в мировой политике и экономике». Вместе с тем, отмечают авторы документа, «исторический опыт говорит о том, что залогом успеха в решении этих важных задач должно быть не противостояние, а сохранение и преумножение тех добрых традиций, которые были созданы нашими общими предками».

Отмечая знаменательную дату 355-летия Переяславской Рады, депутаты Госдумы думы обращаются к народам России и Украины с призывом, невзирая ни на какие трудности, предпринять новые усилия в борьбе за сохранение исторического единства и дружбы.

Кроме этого, отмечается, что после Переяславской Рады особенно активно начали развиваться всесторонние связи между нашими народами, взаимно обогащающие и дополняющие культуру и науку, положенные в фундамент нашей государственности.

«В результате объединения двух братских народов были укреплены основы славянской цивилизации. Наша дружба прошла через тяжелые испытания: многовековое крепостное право, реформы, революции, гражданские и отечественные войны, голод и послевоенную разруху, трудности восстановления народного хозяйства, прекращение существования великой державы», - говориться в обращении.

Кроме этого, в документе отмечается, что народы Украины и России «вместе защищали и восстанавливали страну, добивались выдающихся результатов в науке и технике, культуре и искусстве, создали ракетно-ядерный щит страны, запустили первый искусственный спутник Земли. Мы вместе по праву можем этим гордиться».