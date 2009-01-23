Коммунисты готовы начать страйки в поддержку «Артека»

Крымские коммунисты заявляют о готовности начать широкомасштабные акции протеста в защиту Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта).

«Деятельность детского центра не финансируется, работники в течение нескольких месяцев не получают заработную плату. Над «Артеком» нависла угроза банкротства», - говорится в сообщении Крымской организации Коммунистической партии Украины.

Лидер крымских коммунистов, народный депутат Леонид ГРАЧ считает, что к сложившейся вокруг «Артека» ситуации «непосредственное отношение имеет Государственное управление делами Президента Украина». «В последние годы все артековское хозяйство подчинено именно ему. Круг замкнулся», - сказал коммунист.

Он назвал в данных кризисных условиях единственно действенным решение «артековцев» проводить «акции по защите своих социальных и гражданских прав».

Л.ГРАЧ направил повторный депутатский запрос Президенту Виктору ЮЩЕНКО относительно ситуации с «Артеком».

В случае отсутствия реакции центральной власти на проблемы детского центра коммунисты «намерены начать широкомасштабные акции протеста» в поддержку «Артека» и его трудового коллектива, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2008 года Л.ГРАЧ направил Президенту депутатское обращение, в котором высказал просьбу оказать «Артеку» «неотложную помощь» со стороны государства. Нардеп указал, что детский центр «находится на грани полного разрушения».

16 января 2009 года генеральный директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ заявил о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов. Он сообщил, что за два года состоялось 600 судебных заседаний, связанных с земельными вопросами детского центра. «Попытки отрезать кусочки центра не прекращаются до сих пор», заявил Б.НОВОЖИЛОВ.