На 25% сокращена подача газа в Автономную Республику Крым через Херсонскую область
21:00, 15 января 2009Крым
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Раньше подавали 80 тысяч кубометров в час...
Подача газа в Автономную Республику Крым через Херсонскую область сокращена на 20 тыс. кубометров в час – до 60 тыс. кубометров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Алексей БЕСПАЛОВ.
«Херсонское управление компании «Харьковтрансгаз» сейчас подает в Крым 60 тысяч кубометров газа в час. Раньше подавали 80 тысяч кубометров», - соказал А.БЕСПАЛОВ.
Он также отметил, что через Херсонскую область проходят два магистральных газопровода, ведущие в АРК – «Херсон – Крым» и «Марьянское (Николаевская область) – Крым».
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