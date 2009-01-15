Руководителя одного из кредитных союзов уличили в присвоении вкладов
15:06, 15 января 2009Крым
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Улов составил миллион гривен
В Крыму правоохранители уличили в присвоении вкладов руководителя филиала одного из кредитных союзов.
На протяжении последних шести лет он присвоил более 1 млн. грн. вкладов граждан, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением).
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