Руководителя одного из кредитных союзов уличили в присвоении вкладов

В Крыму правоохранители уличили в присвоении вкладов руководителя филиала одного из кредитных союзов.

На протяжении последних шести лет он присвоил более 1 млн. грн. вкладов граждан, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением).