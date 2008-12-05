В Крыму строители задушили таксиста и сожгли его автомобиль

Двое строителей, 19 и 24 лет, из-за денег на выпивку задушили 53-летнего таксиста в Сакском районе Крыма.

Как сообщает Отдел по связям с общественностью милиции Крыма, молодые люди «обмывали» новые кроссовки в одном из сакских баров. «Деньги закончились быстро. Возникла мысль раздобыть еще денег и продолжить застолье. В отуманенных алкоголем мозгах родился кровавый план: решили убить первого попавшегося - таксиста», - говорится в сообщении милиции.

Парни нашли орудие для совершения убийства в заброшенном доме. Отрезав кусок колючей проволоки, соорудили удавку, прикрутив на концах деревянные колышки. Вооружившись «лассо», отправились «на охоту».

«53-летний таксист на «Дэо» первым подъехал к очередным клиентам, подошедшим к стоянке такси. Парни попросили отвезти их в Новофедоровку. В степи они задушили мужчину, накинув ему на шею колючую проволоку, забрали у убитого мобильный телефон и 300 гривен», - сообщает милиция.

24-летний парень сел за руль и повел машину в село Новофедоровка, его периодически подменял 19-летний друг. «Приехав на пустырь, они подожгли машину зажигалкой, открыв задние стекла, чтобы пламя разгорелось посильнее. Сами же в это время отправились прогуливать деньги в приглянувшийся бар. Под утро, едва держась на ногах, вернулись домой, где и были задержаны сотрудниками милиции», - отмечается в сообщении.

Младший из парней в 14 лет уже был судим за совершение ряда грабежей. За пять инкриминируемых ему эпизодов, несовершеннолетний на тот момент парень получил условный срок наказания.

Старший в момент совершения убийства находился под подпиской о невыезде. Такая мера пресечения была избрана для него за причинение тяжких телесных повреждений.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Сотрудники Управления уголовного розыска милиции Крыма обращаются к жителям полуострова, располагающим информацией о совершении подобных преступлений, с просьбой о ее конфиденциальном предоставлении и напоминают о бдительности.