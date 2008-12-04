Министр по ЧС едет на Тузлу
А потом махнет на ЮБК и в Севастополь
5 декабря украинский министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА посетит с рабочей поездкой Автономную Республику Крым и город Севастополь.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, министр посетит остров Коса Тузла, понаблюдает за ходом учений в Гурзуфе и побывает в Инкерманских штольнях в Севастополе.
На Тузле В.ШАНДРА осмотрит очищенное от загрязнения нефтепродуктами побережье.
В районе скалы Красный камень (вблизи поселка Гурзуф) глава МЧС примет участие в комплексных учениях поисково-спасательных подразделений МЧС.
В Севастополе министр побывает в Инкерманских штольнях, где выполняются мероприятия Государственной программы обезвреживания взрывоопасных предметов, которые остались со времен войны.