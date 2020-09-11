Почему проводить перепись населения важно не только для государства, но и для каждого гражданина, какие существуют международные практики проведения переписей населения во время вооруженных конфликтов и какое влияние окажет пандемия COVID-19. Об этом будут говорить эксперты во время дискуссии "Все, что вы должны знать о переписи населения в Украине" в рамках 27 BookForum.

Событие пройдет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Украине.

Время: 16 сентября, 17:00

Трансляция будет проходить бесплатно на сайте bookforum.ua.

Приглашенные эксперты:

Хайме Надаль, глава Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине

Элла Либанова, д.екон.н., профессор, академик НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи

Наталья Власенко, советник Председателя Государственной Службы Статистики Украины.

"Представим, что у нас нет информации о населении, об их возрасте, поле, как и где они живут и таким образом как мы будем принимать решение о распределении национального бюджета и центрального бюджета? Если будет ошибка в один процент. Сколько это - один процент от государственного бюджета? Эти расходы, которые мы должны нести для того чтобы провести общенациональную перепись населения - очень низки по сравнению с тем, что мы можем потерять и деньги могут потерять люди и общины", - отмечает глава Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине Хайме Надаль .

Перепись это не о данных, которые кладут в длинный ящик. Это чрезвычайная практическая польза для каждого человека, для бизнеса, и, особенно, для власти на местах, считают эксперты.

"Это единственная возможность достучаться до каждого. Собирается информация о каждом отдельном человеке, о каждой семье. Мы можем понять кто живет в Украине и где они живут. Примерно сколько людей в Украине живет я думаю все знают. Я могу согласиться с тем, что мы примерно знаем сколько у нас детей, сколько у нас людей старшего возраста, мужчин, женщин и, к сожалению, это все что мы знаем", - говорит Элла Либанова, д.екон.н., профессор, академик НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи.

"Мы неплохо ориентируемся по крупным городам, но что касается ОТГ, что касается небольших местных громад, то там очень часто очень большие ошибки. К сожалению, и люди от этого не дополучают на образование, на здравоохранение и так далее. Поэтому проведение переписи это непосредственно фотография одномоментная. Есть возможность выяснить, где они есть", - добавляет Наталья Власенко, советник Председателя Государственной службы статистики Украины.

27 BookForum состоится при поддержке Украинского культурного фонда и Львовского городского совета, в партнерстве с FedorivGroup. В этом году фокусной темой фестиваля 27 BookForum является «Перепись населения: знать, кто мы есть». Программа 27 BookForum

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Автор: УНИАН