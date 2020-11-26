Круглый стол с участием СМИ, медиа-альянсов, медиа-ассоциаций, организаций гражданского общества, представителей центральных органов законодательной и исполнительной власти

Понедельник, 30 ноября с 16.00 до 17.30. по Киеву (фото)

Пресс-анонс

Такой будет тема круглого стола, посвященного необходимости изменений национальных стратегических подходов к наследию в Украине, который 30 ноября 2020 организуют учредители сети организаций гражданского общества для поддержки громад с наследием 'Go! Heritage "- ОО «Агентство развития частной инициативы» и «Туристическая Ассоциация Ивано-Франковщины ».

В отличие от других информационных поводов и дискуссий, которые провоцировала и продолжает провоцировать Сеть 'Go! Heritage ", мы на этот раз не просто проинформируем о прогрессивных подходах и инициативах относительно наследия, в очередной раз акцентируя на роли и значении потенциала наследия для экономического развития украинских громад и территорий - мы хотим сфокусировать внимание медиа-сообщества на угрозах, которые часто несут управленческие решения для культурного и природного наследия Украины.

Основной причиной таких решений, а следовательно - основной опасностью является отсутствие стратегического видения или недостаток понимания роли наследия для местного развития. Местные власти и жители, как правило, декларируют уважение и внимание к наследию громад и стремятся его поддерживать, в то же время управленческие решения относительно наследия часто принимаются фактически наугад - без надлежащего анализа последствий. Однако значительные, иногда колоссальные, бюджетные затраты и усилия никоим образом не компенсируют четкого стратегического видения и не спасают памятники, которые продолжают разрушаться или теряют ценность. Однако, при разумном управлении, наследие будет не только должным образом сохранено, но и сможет запустить цепочку выгод для местной экономики, а также генерировать доходы громад.

Итак мы приглашаем СМИ, непосредственно формирующие общественное мнение, на презентацию результатов годовой работы команды Сети 'Go! Heritage "и к заинтересованной дискуссии о продвижении идей эффективного управления наследием общин для прекращения бессмысленного инвестирования, которое в конечном счете не спасает памятники от перспективы разрушения, преобразования мест наследия в очаги развития и благосостояния, благодаря использованию ее экономического потенциала и созданию добавленной стоимости.

Вопросы, которые мы поднимем обсудим на круглом столе:

• Почему действующие подходы национальной политики не спасают наше достояние, а наоборот усугубляют кризис наследия?

• Что значит смотреть на наследие с проекцией в будущее?

• Какова на самом деле роль наследия в экономическом развитии малых украинских общин?

• Как выйти из этого кризиса с пользой для громад и их наследия?

а также

• Почему мы считаем роль украинских медиа в преодолении этой проблемы сверхважной?

Также во время круглого стола мы представим законотворческие наработки Сети - законопроект об изменениях в законодательные акты Украины в сфере управления культурным наследием с участием территориальных громад и институтов гражданского общества, а также наши предложения к общегосударственным политических документов - Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы и Национальной экономической стратегии-2030.

Мероприятие состоится в формате Zoom с 16.00 до 17.30. по Киевскому времени.

Для участия в Круглом столе просим заполнить регистрационную форму: https://bit.ly/3nAn8V5. После этого мы вышлем Вам ссылку для подключения онлайн.

Анонс события на FB - по этой ссылке: https://www.facebook.com/events/421841255480201. Репост - приветствуется.

Коротко о нас:

ОО «Агентство развития частной инициативы» (https://arpi.org.ua/) 20 лет работает в сферах местного экономического развития, создания и продвижения инноваций в сферах рыночной экономики, предпринимательства и общественного развития в местных общинах и на национальном уровне .

ОО «Туристическая Ассоциация Ивано-Франковской» (https://taif.org.ua/) - длительное время работает для развития туристической отрасли как ключевого фактора устойчивого развития и повышения благосостояния общин региона. Задачами организации является поощрение путешествий и длительного пребывания туристов в регионе и формирование их положительных впечатлений; продвижения туристических дестинаций Карпатского региона в Украине и за ее пределами; улучшение транспортной, логистической и информационной доступности; формирование благоприятной для развития туризма национальной и местной политики.

С 2018 года указанные организации учредили и координируют деятельность Всеукраинской сети ОГО для поддержки общин с наследием 'Go! Heritage ", с помощью которой воплощают инициативы и системные изменения, направленные на эффективное управление природным и культурным наследием в Украине.

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Автор: УНИАН