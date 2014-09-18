В ART MALL состоится мировая премъера мультимедийной выставки “Авангард”
17:31, 18 сентября 2014Разное
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В пятницу, 19 сентября в ART MALL состоится мировая премъера мультимедийной выставки “Авангард”.
Возможно, у Вас не было возможности увидеть оригиналы картин Хуана Гриса, Эдварда Мунка, Кирхнера и Шиле, может быть, Вы никогда не бывали в галереях Италии и Франции…
Зато теперь у Вас есть шанс увидеть работы, которые, без преувеличения, изменили мир. Увидеть так, как не видел никто до этого!
Мультемидийный экран длинной 200 метров, 52 проектора - и увлекательнейшее приключение!
Премьера состоится в A-Gallery, ТРЦ ART MALL.
Киев, ул. Заболотного, 37.
Выставку можно посетить с 10:00 до 22:00.
Детали на www.art-mall.com.ua
Тел. 067 537 68 57
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