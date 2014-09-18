В пятницу, 19 сентября в ART MALL состоится мировая премъера мультимедийной выставки “Авангард”.

Возможно, у Вас не было возможности увидеть оригиналы картин Хуана Гриса, Эдварда Мунка, Кирхнера и Шиле, может быть, Вы никогда не бывали в галереях Италии и Франции…

Зато теперь у Вас есть шанс увидеть работы, которые, без преувеличения, изменили мир. Увидеть так, как не видел никто до этого!

Мультемидийный экран длинной 200 метров, 52 проектора - и увлекательнейшее приключение!

Премьера состоится в A-Gallery, ТРЦ ART MALL.

Киев, ул. Заболотного, 37.

Выставку можно посетить с 10:00 до 22:00.

Детали на www.art-mall.com.ua

Тел. 067 537 68 57