50% опрошенных за расширение прав ГАИ

Половина украинцев (50,7%) одобряет предоставление ГАИ права лишать водителей - нарушителей правил дорожного движения - прав на управление транспортными средствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией «ФОМ-Украина».

В то же время не одобряют такое право 35,5% опрошенных, а 13,8% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 25 января - 2 февраля. Всего опрошено 2 тысячи респондентов. Ошибка выборки составляет 2,2%.