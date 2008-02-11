50% опрошенных за расширение прав ГАИ
22:50, 11 февраля 2008Разное
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Версия компании "ФОМ-Украина"
Половина украинцев (50,7%) одобряет предоставление ГАИ права лишать водителей - нарушителей правил дорожного движения - прав на управление транспортными средствами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией «ФОМ-Украина».
В то же время не одобряют такое право 35,5% опрошенных, а 13,8% респондентов затруднились с ответом.
Опрос проводился 25 января - 2 февраля. Всего опрошено 2 тысячи респондентов. Ошибка выборки составляет 2,2%.
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