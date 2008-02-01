Playboy назвал Топ-25 самых сексуальных красавиц (фото)
81-летний Хефнер влюбился
|Анджелина Джоли
Следует отметить, что Анджелина Джоли неоднократно получала приглашения сняться для обложки журнала Playboy, однако всегда отказывалась.
Также в число самых сексуальных актрис, певиц и моделей попали Дженнифер Лав Хьюитт, Алиша Кис, Камерон Диаз, Бейонсе, Кристина Агилера и Бритни Спирс.
Кроме того, в список попали официальные подруги владельца империи Playboy Хью Хефнера - Холли Мэдисон, Кендра Уилкинсон и Бриджит Маркуардт.
|Хью Хефнер со своим ”гаремом”. Фото АР
81-летний Хефнер уже несколько лет содержит небольшой гарем, назначив "старшей женой" 34-летнюю Маркуардт, "младшей женой" - 22-летнюю Уилкинсон и "любимой женой" - 28-летнюю Мэдисон.
Именно они украсят обложку мартовского номера Playboy, который выйдет в свет 8 февраля.
Хефнер утверждает, что не планировал размещать фото "жен" на обложке первого весеннего номера: просто они оказались рядом именно тогда, когда выяснилось, что снимки чужих красавиц не будут готовы к началу февраля.
"Кроме того, я влюбился, - сообщил Хефнер, - и думаю, что наши отношения с Холли - это навек. Дружба с двумя другими девушками будет продолжаться до тех пор, пока они сами нуждаются в этом".