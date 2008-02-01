Playboy назвал Топ-25 самых сексуальных красавиц (фото)

Всемирно известный мужской журнал Playboy составил ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин. Топ-25 возглавила в этом году голливудская актриса Анджелина Джоли. Далее следуют Скарлетт Йоханссон и Джессика Альба.

Следует отметить, что Анджелина Джоли неоднократно получала приглашения сняться для обложки журнала Playboy, однако всегда отказывалась.

Также в число самых сексуальных актрис, певиц и моделей попали Дженнифер Лав Хьюитт, Алиша Кис, Камерон Диаз, Бейонсе, Кристина Агилера и Бритни Спирс.

Кроме того, в список попали официальные подруги владельца империи Playboy Хью Хефнера - Холли Мэдисон, Кендра Уилкинсон и Бриджит Маркуардт.

81-летний Хефнер уже несколько лет содержит небольшой гарем, назначив "старшей женой" 34-летнюю Маркуардт, "младшей женой" - 22-летнюю Уилкинсон и "любимой женой" - 28-летнюю Мэдисон.

Именно они украсят обложку мартовского номера Playboy, который выйдет в свет 8 февраля.

Хефнер утверждает, что не планировал размещать фото "жен" на обложке первого весеннего номера: просто они оказались рядом именно тогда, когда выяснилось, что снимки чужих красавиц не будут готовы к началу февраля.

"Кроме того, я влюбился, - сообщил Хефнер, - и думаю, что наши отношения с Холли - это навек. Дружба с двумя другими девушками будет продолжаться до тех пор, пока они сами нуждаются в этом".

Корреспондент