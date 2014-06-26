Около КПП «Чонгар» планируется проведение митинга, посвященного Дню Конституции
17:43, 26 июня 2014Разное
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28 июня т.г. в 14.00 вблизи КПП «Чонгар» (с.Чонгар Генического района Херсонской области) по инициативе Ассамблеи национальностей Украины (АНУ) планируется проведение митинга, посвященного «Дню Конституции».
Во время митинга лидеры и активисты АНУ выразят свою гражданскую позицию, согласно которой по Конституции Украины Автономная республика Крым является неотъемлемой частью нашего государства и украинское сообщество не признает аннексию автономии.
Ответственное лицо: Монастырский Аркадий Ильич, тел. 050 - 380-58-46.
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