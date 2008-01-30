Подростки заставили семиклассницу сообщить в милицию о заминировании школы

В Житомире задержана семиклассница, которая позвонила по телефону в милицию и сообщила о замінировании одной из городских школ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН работник отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК, работникам милиции понадобились сутки, чтобы найти лицо, которое 29 января ввело в заблуждение стражей порядка, сообщив о замінировании житомирской школы №12.

По ее словам, в упомянутой школе на протяжении почти трех часов работали следственно-оперативные группы, взрыво-техническая служба милиции, кинологи, представители Главного управления МЧС в Житомирской области и “скорой помощи”. В результате проведенного осмотра никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Оперативники также приняли меры для установления лица, звонившего по телефону в милицию. Вечером 29 января работники милиции задержали 14-летнюю школьницу, ученицу 7-го класса школы №12, и вместе с матерью доставили ее в Королевский райотдел милиции по подозрению в ложном вызове спецслужб.

Девочка во всем созналась. По ее словам, позвонить по телефону в милицию ее заставили другие ученики той же школы.

"Ребята угрожали девочке рассказать в классе, где она учится, о ее попытках курить и еще что-то подобное. А потому перед девушкой стал выбор: или шутить с милицией, или опозориться в школе", – сказала О.НОМЕРЧУК.

Сотрудник милиции добавила, что мать семиклассницы привлечена к административной ответственности согласно ст.104 Кодекса Украины об административных правонарушениях (ложный вызов специальных служб). За поступок дочери ей придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов.