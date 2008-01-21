В Донецке от отравления газом три человека погибли, два - госпитализированы

В пятиэтажном жилом доме Донецка от отравления чадным газом погибли 3 человека, среди них – 1 подросток 1994 г. р., еще 2 человека (в частности, и ребенок 2007 г. р.) в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина отравления – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

По факту события правоохранительными органами ведется следствие.