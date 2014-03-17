28 марта состоится мировая премьера мультимедийной выставки «Ренессанс: эпоха гениев».

ПРЕМЬЕРА УНИКАЛЬНОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ВЫСТАВКИ «РЕНЕССАНС: ЭПОХА ГЕНИЕВ» ВПЕРВЫЕ В КИЕВЕ

28 марта в галерее «A-Gallery» в ТРЦ «ART MALL» состоится мировая премьера мультимедийной выставки «Ренессанс: эпоха гениев».

Благодаря инновационным технологиям впервые в едином выставочном пространстве будут собраны образы наиболее значительных шедевров десяти самых известных Мастеров эпохи Возрождения. Эти картины, находящиеся в многочисленных музеях разных стран мира предстанут перед зрителем в виде мультимедийной постановки, состоящей из эпизодов, каждый из которых посвящен творчеству одного из гениев Ренессанса.

Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Сандро Боттичелли, Тициан, Караваждо – вот неполный список тех, чьи работы зрители смогут оценить благодаря уникальной цифровой проекции, созданной на основе инновационной технологии A-Sense. Мощный сервер синхронизирует многочисленные изображения со звуком и проецирует образы на стены галереи, которые от пола до потолка превращаются в единый огромный мультимедийный экран.

Масштабы проекции позволяют окунуться в атмосферу картин, которые буквально обретают жизнь, покидая свои рамы и выстраивая вокруг зрителя единое аудио-визуальное пространство, создающее реальный эффект присутствия.

Как известно, большинство шедевров мастеров Ренессанса в оригинале имеют небольшие размеры. На выставке эти работы можно увидеть в размерах вдвое превышающих человеческий рост, что позволяет рассмотреть детали, оценить технику и неповторимый стиль того или иного Мастера.

Загадочная «Джоконда» кисти Да Винчи, «Венера» Боттичелли безупречные мадонны Рафаэля, устрашающая «Медуза» Караваджо, фрески Сикстинской капеллы, созданные Микеланджело, мифологические аллегории, религиозные сюжеты, портреты известных вельмож и красавиц эпохи Ренессанс – все эти образы заполнят пространство галереи, сменяя друг друга и оставляя неповторимую гамму впечатлений. Создатели выставки постарались не только отобрать наиболее известные шедевры эпохи, но сохранить нетронутым «дух» этих полотен, облекая их в новую мультимедийную форму.

Картины, гравюры и графика, буквально оживут на глазах посетителей благодаря особенностям проекции, анимации, цифровым спецэффектам, а также музыкальному сопровождению, которое включает в себя различные композиции – от аутентичных мелодий XV столетия, до современной интерпретации известных классических произведений.

Выставка «Ренессанс: эпоха гениев» посвящена уникальному периоду в истории современного человечества.

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance) – это эпоха интеллектуального и художественного расцвета, который начался в Италии в 14 веке, достиг пика в 16 веке и оказал основополагающее влияние на всю последующую европейскую культуру, ее художественные каноны и философские традиции. Сам термин «Возрождение», означал возврат к ценностям античного мира, этике и эстетике, отражавшим идеалы Красоты и Гуманизма. В этот период сложилось представление о царящей в природе Гармонии и о Человеке как венце творения самой Природы.

Посетить выставку «Ренессанс: эпоха гениев» любой желающий сможет в мультимедийной галерее A-Gallery в ТРЦ ART MALL по адресу: г. Киев, ул. Заболотного, 37.

Время работы выставки с 10:00 до 22:00