В Австрии собаку забрали в клинику с тяжелым алкогольным отравлением

В Австрии собака попала в ветеринарную клинику с признаками тяжелого алкогольного отравления, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство AFP.

Анализ крови трехлетнего лабрадора по кличке Динго показал, что концентрация алкоголя составила 1,6 грамма на литр крови. Пес весом 40 килограммов страдал от диареи и рвоты и с трудом держался на лапах.

Владелец Динго утверждал, что болезнь собаки вызвана тем, что пес стащил на кухне и съел полкило свежего дрожжевого теста. В желудке Динго под воздействием ферментов из дрожжей образовался спирт.