Уроки довыборов: избиратель против нестабильности

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии, оппозиция проиграла на довыборах в Верховную Раду.

Напомню, что когда начиналась эта предвыборная миникампания в проблемных пяти округах, эти довыборы являлись одним из требований Евросоюза для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Соответствующий закон №457-VII был принят парламентом 5 сентября 2013 года и подписан Президентом Украины Виктором Януковичем 26 сентября 2013 года.

Сейчас уже понятно, что в четырех из пяти округов оппозиция, похоже, проиграла. Впрочем, все еще может измениться и в пятом округе, хотя успех Поплавского, Бадаева, Пилипишина, Круглова, Червонопиского – уже очевиден.

Дело в том, что эта избирательная кампания очень ярко засвидетельствовала очевидный факт: «евромайдан» на самом деле не руководствуется европейскими ценностями и не требует соблюдения европейских стандартов от оппозиции.

Все мы по разным телевизионным каналам наблюдали трансляцию беспрерывного митинга на Майдане Независимости. Не только накануне выборов, но и в так называемый «день тишины», в то время, когда любая агитация запрещена – со сцены фактически в прямом эфире продолжалась активная агитационная кампания. А ведь запрет на такую агитацию в последние сутки перед голосованием является одним из стандартов европейских выборов. И ни один выступающий не заявил: что вы делаете? Почему сами нарушаете европейские правила проведения выборов?

Следующий важнейший урок. Оппозиционеры, принимающие участие в довыборах, получают в абсолютных числах меньше голосов, чем на плановых парламентских выборах 2012 года. К примеру, Николай Булатецкий тогда заручился поддержкой около 41% избирателей. Сейчас за него проголосовало как минимум на 5% меньше.

Но еще раз – примем во внимание условия нынешней предвыборной кампании. По большому счету, она не имеет ничего общего с атмосферой спокойного, взвешенного голосования, которой должны отличаться выборы в любой европейской стране. Чего стоит один только факт – гражданская сеть «Опора», которая 16 декабря 2013 года выдала заявления о якобы «краже печати и бюллетеней в Киеве» и «непрозрачном подсчете голосов на участке», повторяя байку 2004 года, 1 декабря 2013 года сообщала, что «три автобуса российского спецназа "Витязь" находятся в Борисполе». А в России это подразделение, между прочим, давно расформировано.

Все происходящее приводит к довольно однозначному выводу: избиратель чувствует, что нынешняя атмосфера дестабилизации, нагнетания истерики явно не ведет ни к чему хорошему. Может быть, сознательно, может и интуитивно, он не хочет отдавать свои голоса за тех, кто представляет политические силы, провоцирующие противостояние.

Это настроение избирателей, которые реально переживают за сохранность и стабильность собственных рабочих мест, и является главным фактором поражения оппозиции на довыборах 2013 года.