СМИ: Владислава Ващука выписали из больницы после ДТП

«Чувствую себе более или менее хорошо. Еще не созванивался ни с милицией, ни со второй стороной аварии», - цитируют Ващука Вести.

По его словам, Влад собирается восстанавливаться после травмы самостоятельно: «Наверное, придется пока поваляться дома. Надеюсь, это не займет много времени. Сейчас, кроме своего здоровья, ничем другим заниматься не буду», - говорит Владислав.

Напомним, Владислав Ващук попал в аварию 20 ноября в Святошинском районе Киева. Автомобиль, которым управлял футболист, столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении.