Автомобиль Ващука попал в ДТП, экс-футболист в тяжелом состоянии

Инцидент произошел в среду рано утром в Святошинском районе Киева. Автомобиль, которым управлял Ващук, столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении. Сам Ващук доставлен в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. В данный момент он находится в реанимации, сообщает ИТАР-ТАСС.

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В 2010 году Ващук вместе с сыном также попал в ДТП. Тогда никто не пострадал, отделавшись лишь легким испугом.

С 2012 года бывший защитник занимает пост спортивного директора киевского "Арсенала".