Автомобиль Ващука попал в ДТП, экс-футболист в тяжелом состоянии
12:43, 20 ноября 2013Общество
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Бывший футболист московского "Спартака" и киевского "Динамо" Владислав Ващук госпитализирован с многочисленными травмами в результате автоаварии.
Владислав Ващук попал в ДТП
Инцидент произошел в среду рано утром в Святошинском районе Киева. Автомобиль, которым управлял Ващук, столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении. Сам Ващук доставлен в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. В данный момент он находится в реанимации, сообщает ИТАР-ТАСС.
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В 2010 году Ващук вместе с сыном также попал в ДТП. Тогда никто не пострадал, отделавшись лишь легким испугом.
С 2012 года бывший защитник занимает пост спортивного директора киевского "Арсенала".
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