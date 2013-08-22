На "Lutsk Open" с бешеной скоростью соберут цветные кубики

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

Будут проходить соревнования в течение всего дня на центральной площади города при поддержке городского совета Луцка и под эгидой WCA (Международной ассоциации кубика).

Участниками чемпионата будут ведущие скорокуберы Украины, России, Беларуси и финалист телевизионного шоу «Украина имеет талант - 5» Максим Чечнев. Результаты соревнований и установленные рекорды будут иметь официальный международный статус.

По правилам соревнования, победителем становится участник с лучшим результатом решения головоломки. Измерение скорости сбора головоломок проводится на специальных сенсорных секундомерах, которые начинают и фиксируют отсчет времени от одновременного прикосновения рук.

За соблюдением выполнения правил будет следить группа судей под руководством делегата от WCA.

Предварительно, количество участников чемпионата – 100 человек, а ожидаемое количество посетителей и зрителей чемпионата прогнозируется на уровне 7000 человек.

Как отмечают организаторы, идея чемпионата – интеллектуально развитое общество, в котором ценности знания и интеллекта являются приоритетными. Цель мероприятия - поддержать и стимулировать творческие и интеллектуальные способности молодежи; побуждать интерес общества к интеллектуальным играм и здоровому образу жизни.