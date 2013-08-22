В Чернигове впервые пройдет фестиваль ухи

Как сообщил УНИАН инициатор фестиваля, директор музея современного искусства "Пласт-Арт" Борис Дедов, идея провести такое мероприятие на День Независимости возникла не случайно, ведь, по его мнению, уха может быть блюдом, которое будет презентовать Черниговскую область в Украине.

"Проводятся фестивали вина, шоколада, вареников, а чем мы хуже? Тем более, что в Черниговской области и Десна, и Днепр, и столько малых рек. Во все времена рыба была важной составляющей рациона наших земляков", - сказал Дедов.

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Он отметил, что в названии фестиваля содержится его идея – приготовить сорок рецептов ухи.

"Мы дали волю участникам – каждый готовит на свой вкус и по своему рецепту. Знаю, что будет представлен старинный рецепт ухи на молоке", - сообщил Дедов.

Среди участников фестиваля, в основном, представлены заведения общественного питания, хотя выразили желание угостить ухой собственного приготовления работники Черниговрыбохраны. Они развернут выставку, где наглядно продемонстрируют, чем можно ловить рыбу, а чем нет, и какое наказание за это будет. Отдельно будет рассказано о рыбах Черниговской области

Активными участниками фестиваля обещают стать казацкие организации области.

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В управлении культуры городского совета уточнили, что для участников и гостей фестиваля "40 УХ" выделено две опушки в Центральном парке культуры и отдыха, поскольку традиционно в парке на День Независимости будет проходить общегородская выставка цветов и плодов. Тематическую программу в рамках художественного и гастрономического фестиваля предложит Черниговский народный хор, так как народное творчество содержит довольно много упоминаний о рыбалке и значении рыбы в жизни северян.

Организаторы надеются, что первый фестиваль будет успешным и в дальнейшем станет традиционным для Чернигова.