В Полтаве сегодня угощают галушками

Сегодня в Полтаве проходит 10-й, юбилейный праздник Полтавской галушки.

Как передает корреспондент УНИАН, 2,5 тыс. порций галушек полтавчанам раздали бесплатно. Кроме бесплатных порций, галушки можно купить по цене 4 грн – одна галушка с мясом, 4 грн – с печенью, 3 грн – с капустой.

В начале праздника городской голова Полтавы Александр Мамай выковал юбилейную монету, которую подарил маленькому мальчику.

На главной сцене, расположенной за фонтаном на Соборной площади, Мамай вместе с маленькой девочкой запустил мельницу, символ нынешнего праздника, и поздравил полтавчан и гостей с Троицей.

Общаясь с журналистами, мэр Полтавы заявил, что настоящей полтавской галушкой он считает галушку без начинки и с курицей сверху.

«Впервые галушку я попробовал, когда был маленьким мальчиком. Мама их готовила по старым рецептам. Клецки с малиной, печенью и черешней, которые готовят сейчас - это уже выдумка кулинаров», - отметил мэр.

Для всех желающих повара проводят мастер-классы по изготовлению традиционной галушки.

Праздник галушки сопровождается концертной программой.