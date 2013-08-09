В Одессе состоится Х Международный конкурс сварщиков

Как сообщили УНИАН организаторы, в конкурсе примут участие сварщики из 5 стран.

По их информации, конкурсанты будут соревноваться в таких номинациях: ручная дуговая сварка покрытым электродом (метод 111/SMAW); дуговая сварка плавильным электродом в активных газах (метод 135/GMAW); дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертных газах (метод 141/GTAW); газовая сварка (метод 311/OFW).

Оценивать мастерство сварщиков в данном конкурсе будет жюри: эксперты Украинского Аттестационного Комитета Сварщиков и квалифицированные представители других стран, принявших участие в конкурсе.

В рамках конкурса также состоится обмен опытом – среди участников представители таких стран, как Китай, Болгария и др. Также эксперты продемонстрируют новейшие технологии ведения сварочных работ и современные средства индивидуальной защиты органов зрения, слуха и дыхания.

Организаторами и партнерами конкурса выступают: Общество сварщиков Украины и Одесское областное общество сварщиков Украины, компания "3М Украина".