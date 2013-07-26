В Севастополь прибыл фрегат ВМС Бразилии (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, корабль пришвартован у причала морского вокзала ГП «Севастопольский морской торговый порт».

Фрегат будет находиться в Севастополе с 25 до 29 июля в соответствии с Перечнем мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на июнь-июль 2013 года.

В командовании национальных ВМС протокольную встречу с командиром похода фрегата «Конституция», командующим надводными силами ВМС ФРБ контр-адмиралом Антонио Режоналдо Понтес Лима Джуниор, координатором Программы по вопросам модернизации ВМС ФРБ контр-адмиралом Петронио Аугусту Сикуйра де Агуяар и командиром фрегата «Конституция» капитаном 2 ранга Маркосом У.Д. Абрейра провел начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Дмитрий Шакуро.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Антонио Фернандо Круз де Мелло.

Шакуро отметил, что приход фрегата «Конституция» в порт Севастополя является первым таким визитом, и он будет способствовать расширению контактов украинских и бразильских военных моряков.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества двух флотов в вопросах противодействия пиратству на море, развитии военно-технического сотрудничества.

Программой пребывания в Севастополе также запланировано посещение учебно-тренировочного центра морских операций, который функционирует на украинском флоте с апреля текущего года на базе Академии ВМС имени П.С. Нахимова, - с целью участия в семинарах по вопросам проведения досмотровых операций и защиты корабля, посещения представителями ВМС ВС Украины бразильского корабля по вопросам обмена опытом по планированию и проведению досмотровых операций и участия в морских операциях по поддержанию мира.

В свою очередь, жители и гости города 27 и 28 июля с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 также будут иметь возможность посетить корабль с экскурсией.