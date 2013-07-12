Логика, закон и целесообразность

Сегодня, 12 июля, исполняется ровно год с того дня, как столичный горсовет принял отставку мэра Черновецкого. За день до годовщины совет оказался в эпицентре бурных событий.

Нигде больше так не проявляется вся абсурдность и противоречивость взаимоотношений власти и оппозиции, как в ситуации вокруг выборов мэра и совета Киева. «После проведенных настойчивых консультаций в кабинете председателя ВР, сегодня ни выборы, ни изменения в Конституцию рассматриваться не будут», - заявляет Арсений Яценюк накануне закрытия сессии Верховной рады. И заявляет таким тоном, чтобы каждому было понятно – власть пыталась протащить выборы в удобном для себя формате, но твердость и решительность оппозиции привели к тому, что никакие выборы никто назначать пока что не будет. А во время вчерашней акции на Крещатике на вопрос, когда будут выборы киевсовета, тот же Яценюк отвечает, что это зависит от президента Януковича.

Ирина Геращенко, рука которой чувствуется во многих заявлениях Виталия Кличко, обещает, что фракция боксера обратится в Высший админсуд относительно бездеятельности Верховной Рады в вопросе назначения выборов в Киеве. Ей вторит и Юрий Луценко, предлагая после этого апеллировать к Европейскому суду по правам человека. Так кого же должны карать ВСУ и ЕСПЧ за бездействие? Получается, что лидеров фракций, «настойчивые консультации» которых привели к тому, что вопрос выборов не рассматривался, то есть лидеров фракций оппозиции, включая Кличко и Яценюка?

Фракция Кличко в киевском горсовете не одобрила методов, которыми вчера блокировалась и срывалась сессия. Дескать – не цивилизованно, не по-европейски. При этом своим последним заметным рейтинговым скачком лидер УДАРа обязан тому, что его парламентская фракция оделась в одинаковые свитерки с названием партии, силой заблокировала работу парламента, заперлась в сессионном зале и провела там несколько суток за поеданием вареников и пирожков производства Марии Матиос. Надо понимать, это было по-европейски.

Под вопросом и предполагаемая дата выборов. Киевсовет нелегитимен, пятилетний срок его полномочий истек, мэра нет, горожане остались без законной власти! – возмущается оппозиция, - необходимо срочно провести новые выборы… в конце октября!

Почему же в конце октября? – троллят оппоненты, - зачем так долго оставлять киевлян без законной власти? Давайте проведем в августе, раз уж припекло.

В августе нельзя, в августе мы и проиграть можем, - отвечают оппозиционеры, и решение о проведении выборов в очередной раз переносится. Учитывая, что на избирательную кампанию в случае местных выборов отводится два месяца, самый ранний срок, на который могут быть назначены выборы – начало ноября. Но регионалы вроде бы предпочитают декабрь.

Хотя и в этом предпочтении мало логики и целесообразности, - если верить социологам, победа регионалам не светит, даже если назначить волеизъявление на утро перового января. Водворить в мэрское кресло своего ставленника власть может только в том случае, если оппозиция передерется между собой. А сформировать желаемый себе формат горсовета – только если как следует поработает с избранными под оппозиционными флагами. И то и другое не исключено, но дата тут не так важна.

Явно не дружит с логикой и вопрос легитимности-нелегитимности киевских органов власти. Да, Конституция прямым текстом говорит, что срок полномочий городских советов составляет пять лет. Но не всех, а только избранных на очередных выборах. Сколько составляет срок полномочий советов, избранных, как киевский, на внеочередных выборах, там прямым текстом не говорится. Как и в прочих законах, регулирующих деятельность этого органа.

Понятно, что было бы глупо считать, будто этот срок может быть больше. Но в законах написано, то, что в них написано. Да еще и Конституционный суд в своем стиле разъяснил: раз в Конституции написано, что очередные выборы мэров и советов проходят в последнюю неделю октября пятого года полномочий соответствующего мэра или совета, значит, все очередные местные выборы будут проходить 25 октября 2015 года. Понятно, что заданность даты очередных выборов не отменяет необходимости проведения внеочередных, но вот их уже должен назначить парламент. Круг замкнулся.

Еще один любопытный момент. Внеочередные выборы городского совета, согласно закону о местном самоуправлении, назначаются в случае досрочного прекращения полномочий этого совета. В нашем случае совет свои пять лет уже пересидел, так что о досрочном прекращении его полномочий речь идти не может. А других причин для внеочередных выборов закон не предусматривает, опять вступая в неразрешимое противоречие с логикой и здравым смыслом.

Там, где логика и здравый смысл бессильны, в дело вступает политическая целесообразность. А она у каждого своя. Следует напомнить, что злополучные выборы столичного мэра и совета в мае 2008 года были назначены тогдашним парламентом с вопиющими нарушениями закона о местом самоуправлении. Просто потому, что очень достал Черновецкий и очень хотелось заменить его своим человеком. И если в нынешней ситуации нет логики, не работают законы и отсутствует здравый смысл, то при желании в ней можно усмотреть некую высшую справедливость.

Игорь Гридасов