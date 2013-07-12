Июль 2013-го, шансы на евроинтеграцию

28-го июня 2013 года прозвучало на сегодняшний день наиболее существенное заявление по поводу позитивного для Украины результата Вильнюсского саммита ЕС 29 ноября 2013 года. Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что ЕС не должен прекращать диалог с Украиной из-за дела Тимошенко. "Я оптимист, и мы рано или поздно найдем решение ее дела. Но мы должны ставить другой вопрос, я цитирую Тимошенко: "мое дело не должно блокировать путь Украины в направлении Европы".

Мысль не нова.

Чуть в другой форме, 10 мая 2013 года, в публикации для агентства UPI, ее высказал бывший сотрудник Госдепартамента США Брюс Рикерсон, служивший в Организации американских государств и в комитете Сената США по иностранным делам. Он пишет: «Европейский Союз вплотную приблизился к принятию решения, которое может иметь серьезные последствия для континента и отношений между ЕС и Россией, не говоря уже о США. Что решит ЕС? И, в частности, будет ли зависеть это решение от судьбы одного известного человека?".

В европейском сознании происходят медленные, но существенные изменения. Но на них влияет не только фактор Тимошенко, но и фактор Путина.

Итальянская газета «Lа Stampa» 3 июня 2013 года цитирует лидера одной из европейских стран, не пожелавшего назваться: "проблема очень сложная, и на самом деле все зависит от подхода к этому вопросу Путина. Ошибкой с европейской стороны будет прерывание переговоров с Украиной, поскольку Путин делает все возможное, чтобы эти переговоры не состоялись".

Участники процесса – люди с сильными нервами. После миссии в Киев министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле 2 июля 2013-го года, с его миссией продолжения политической деятельности Тимошенко за границей (ее также называют лечением от, по существу, неизлечимой способами «Charité» болезни), прошло достаточно времени, чтобы все заинтересованные стороны осознали необходимость и обязательность продолжения ухода за Тимошенко в Харькове.

Между тем, говорят, что решение о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ноябре 2013 уже принято. Что в Брюсселе достигнут политический консенсус относительно необходимости его подписания во время саммита «Восточного партнерства». Что представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии и Чехии недавно подняли в коридорах Европейской комиссии своеобразный «дипломатический бунт», требуя от других стран ЕС наконец определится с подписанием Соглашения об ассоциации.

Сейчас ситуация выглядит так.

Категорически «за» подписание Соглашения - три страны Прибалтики, Венгрия, Польша, Словакия и Словения, Болгария, Румыния, Македония, Чехия. Греция заняла позицию, близкую к этому решению. Довольно сильно «упираются» Германия и Нидерланды.

Каковы варианты на ноябрь и на период после ноября?

ЕС сейчас ведет Литва. Не случайно довольно точно расставила акценты литовская газета «Lietuvos Rytas» 4 июля 2013 года: «группа стран Западной Европы, которую возглавляет Франция, и в которую также входят Германия, Швеция и Нидерланды, затягивает подписание этого договора. Причина тому - сложные отношения правительства Украины к лидеру оппозиции и бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко… По словам Д. Грибаускайте, она убеждена, что это промедление (с подписанием Соглашения об ассоциации) - ошибка, поэтому она уже начала призывать своих коллег подписать Соглашение об ассоциации в Вильнюсе, а также перенести спор о главенстве закона на процесс его ратификации».

Что означает выражение «перенести спор о главенстве закона на процесс его ратификации»?

Это способ добиться результата при минимальных имиджевых потерях.

ЕС хочет подписания Соглашения об ассоциации, но не может себе позволить потерять лицо. Как так, сколько лет, тысячами заявлений требовать выпуска Тимошенко на свободу – фактически под любым предлогом, и внезапно забыть об этом, закрыть в Вильнюсе глаза на Тимошенко?

Нет, сделать так в ЕС не могут себе позволить.

Но там не могут себе позволить и многого другого. Например, дать Украине уйти в сторону, в Таможенный Союз.

В Вильнюсе возможно два решения о подписании Соглашения об ассоциации: да или нет.

Время определяться.

Предположим, что Соглашение об ассоциации НЕ подписывается. Всем спасибо, всем - до свидания, все переносится на другой политический сезон, когда-нибудь он настанет.

Украина дальше реализует свой статус наблюдателя в Таможенном Союзе. Через создание постоянного представительства в ТС, развивая восточную политику, она двигается в сторону членства в ТС.

Но НЕПОДПИСАНИЕМ Соглашения ЕС теряет реальные рычаги влияния на официальный Киев.

Предположим, что Соглашение об ассоциации подписывается. Никакой связи с членством Украины в ЕС при этом нет и быть не может, но зону свободной торговли Украины и ЕС создают.

Это устраивает всех, кроме России. Тимошенко в тюрьме, что устраивает и власть, и Яценюка. Зона свободной торговли с Европейским союзом – работает, что устраивает ЕС.

Соглашение пребывает в бесконечном процессе ратификации, что создает Москве поле для игры с Киевом в отношении Таможенного союза. Это и есть «перенесение спора о главенстве закона на процесс его ратификации», о котором говорит Грибаускайте.

Еще один вариант: Соглашение об ассоциации формально будет подписано в ноябре этого года, однако на его введение в действие наложат мораторий.

И это неплохая ситуация. Все, кроме сидящей в тюрьме Тимошенко, остаются при соблюдении своих интересов.

Что получает наша страна, Украина?

Она превращается в единственную страну Евразии, которая будет иметь сразу две зоны свободной торговли: на Восток и на Запад. Правда, при Тимошенко в тюрьме, при оппозиции, которая имитирует бурную деятельность, и внешне зависимом гражданском обществе, для части которого национальные интересы Украины находятся на последнем месте.

То, что Украина превращается в единственную страну Евразии, которая будет иметь сразу две зоны свободной торговли: на Восток и на Запад – станет очередной дипломатической победой Виктора Януковича.

Да, ратификация, сложности, возможно – мораторий. Но ЕС и в этом варианте сохраняет лицо.

С одной стороны, никто с этой стороны вроде ничего Януковичу не уступил: представьте себе, как проходит ратификация Соглашения об ассоциации в национальных парламентах ЕС, сколько правильных слов о Тимошенко говорится? С другой стороны, главное для ЕС – зона свободной торговли с Украиной – и она в это же время уже работает.

Забавно, но данная ситуация устраивает даже украинских оппозиционеров. Конечно, они будут не в себе от злости, когда я начну их «подкалывать» на телеэфирах: власть и без вас, ребята, с евроинтеграцией справилась. Но они забудут, что не давали голосов ни за один закон по поводу евроинтеграции. Они вытеснят из сознания, как 5 июля 2013 года, на встрече представителей оппозиции с послами стран-членов ЕС, Яценюку, Кличко и Тягныбоку четко сказали: «дедлайн есть, что до конца сентября вы должны уже все завершить". Яценюк забудет о проводимых для галочки «круглых столах», которыми он, в промежутках между мордобоем, не смог заинтересовать власть, да и не пытался это сделать, но, угождая Тимошенко, проводит.

Но в сухом остатке: политическое решение ЕС по поводу Соглашения об ассоциации.

Решение о подписании Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – такое же политическое решение, как и согласие на предоставление Украине ПДЧ в НАТО. Почему это решение – политическое?

Уже ясно, что рано или поздно, все законопроекты, необходимые для европейской интеграции, будут приняты. Ждем выводов Венецианской комиссии по законопроектам «О прокуратуре» и законодательстве о выборах. Рано или поздно будет принят и многострадальный законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Украины по поводу предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

Да, это все идет медленно, со скрипом. Но в какой стране политика осуществляется легко, быстро, без постоянных конфликтов интересов?

Конечно, всем нам, гражданам Украины, было бы легче, если бы существовала единая, консолидированная позиция власти и оппозиции по поводу евроинтеграции.

Но ее нет.

При том, что на словах о желании евроинтеграции сказано немало, на деле «Удар», «Батьківщина» и «Свобода» не только не дали в парламенте ни одного голоса за евроинтеграционные законы, но и не выработали единую консолидированную позицию относительно необходимости подписания в этом году Соглашения об ассоциации. Стало известно о том, что 4 июня 2013 года фракция «Батьківщина» приняла решение, суть которого сводится к ключевому требованию: подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом возможно только после освобождения Тимошенко.

У европейских политиков, которые симпатизируют Украине, давно сложилось впечатление: имеют место бессмысленные действия представителей украинской оппозиции во время поездок в Европу. Они стремятся только к одному - как навредить существующей украинской власти». И это происходит в то время, когда все без исключения политические силы Украины должны сейчас объединиться вокруг одной единственной цели - подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Мне кажется, это хорошее впечатление. От него – всего лишь один шаг, чтобы сказать себе правду: это не европейская, это азиатская оппозиция. Но не будем обижать Азию.

Вячеслав Пиховшек