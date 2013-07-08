Объединенный турнир: проголосовали ногами

Завершившийся накануне Объединенный футбольный турнир четырех клубов Украины и России еще больше подлил масла в огонь споров о том, кому это надо, зачем это надо и надо ли вообще.

Полторы недели назад, когда соревнования начинались, многие скептически относились к перспективам не то что Объединенного чемпионата, а даже этого малозначимого товарищеского турнира в рамках подготовки к новому сезону. Мол, лето, все разъехались, на трибуны идти некому. Максимум, по телевизору под пивко, где-нибудь на курорте. Особо рьяные ультрас и вовсе напрямую призывали бойкотировать турнир. Не нужно нам никаких объединений, нас и здесь не плохо кормят.

Тем не менее, реклама таинственного организатора соревнований (по умолчанию, «Газпром», но вслух никто сказать об этом так и не отважился) свое дело сделала. Еще в среду, 3 июля, после матча с «Зенитом» главный тренер «Динамо» Олег Блохин удивлялся и благодарил болельщиков своей команды, которые в количестве 30 тысяч пришли поддержать клуб. Пришли, что интересно, и стар, и млад. То бишь, говорить о ностальгии здесь уже не приходится. Пришли посмотреть на игру «Динамо» с интересным и сильным соперником, участником Лиги чемпионов.

Игра же в воскресенье, против «Спартака», и вовсе была совсем не похожа на обычный предсезонный товарняк. «Олимпийский» собрал более 50 тысяч. Целый сектор, как водится на любом официальном матче, заняли «спартачи». Игроки, может, и хотели бы сыграть поспокойнее, поберечь ноги, да и физическое и эмоциональное состояние накануне старта тяжелого и длинного официального сезона… Но, куда уж там!

Сказать, что обстановка на стадионе была накаленная, это практически не сказать ничего. Граждане отчаянно свистели и кричали, между фанатами периодически возникали «трения на трибунах», да и противники объединения из числа не относящихся к «ультрас» также пришли. Как минимум, чтобы повесить плакат «Проти об`єднань». Для того, чтобы это сделать, нужно было, в любом случае, купить билет и зайти на стадион. Впрочем, порыв оценен не был. Уже в середине первого тайма плакат убрали. Очевидно, по указке сидевших напротив, в секторе VIP, более политически корректных граждан.

На поле все это передалось сполна. Игроки обеих команд, поначалу еще старавшиеся хоть как-то соблюсти приличия и тональность ничего не значащей товарищеской игры, потом напрочь забыли где они, и что этот матч для каждого из них значит. Подкаты сзади и другие грубые нарушения правил следовали один за одним, врачи и массажисты едва ли не ежеминутно выбегали на поле, а когда москвичи в добавленное время забили гол и у них еще теоретически оставалось время для того, чтобы сравнять счет, просто началась драка. Вратарь Шовковский не хотел отдавать гостям мяч, залетевший в его ворота, чтобы потянуть время…

И после этого вы скажете, что это никому не интересно? Такой турнир никому не нужен?

В «Газпроме» с вами не согласятся. К тому же, Алексей Миллер накануне турнира четко заявил, что турнир – пробный камень для Объединенного чемпионата. Пусть даже летом, когда футбол отходит на второй план, а в голове какой-нибудь морской пляж.

Теперь у организаторов Объединенного чемпионата появился дополнительный козырь. С таким ажиотажем и такой борьбой на поле, как в матче «Динамо» - «Спартак» грех этим не воспользоваться.

Конечно, сейчас об этом говорить если и не бесполезно, то слишком рано. К такому объединению не готовы ни в международных ФИФА и УЕФА, ни во внутренних организациях ФФУ и РФС, которые кровно заинтересованы в национальных турнирах.

Тем не менее, людей на трибуны силком никто не тянул. И это тоже очень важный аргумент.

Народ проголосовал ногами.

Кирилл Стадниченко